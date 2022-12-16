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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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рашисти завдали ракетний удар по центральній міській лікарні Куп’янська

рашисти завдали ракетний удар по центральній міській лікарні Куп’янська

Київ • УНН

 • 392024 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Російські загарбники нанесли ракетний удар по центральній міській лікарні у Куп'янську у Харківській області, загалом минулої доби обстрілювали чотири райони і Харків, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Телеграм, пише УНН.

Деталі

Минулої доби, зі слів голови ОВА, ворог завдав 2 ракетних удари по нежитлових цивільних спорудах Харкова. "Ніяких військових об’єктів там не було. На щастя, обійшлося без постраждалих", - вказав він.

Також противник завдавав удари з танків та артилерії по населених пунктах Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районів. На Куп’янському напрямку окупанти обстрілювали з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Вільшана, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Котлярівка, Берестове і Першотравневе, зазначив голова ОВА.

У селі Подоли Куп'янського району внаслідок обстрілу горів приватний будинок на площі 60 кв. м.

Цитата

"Біля 7 ранку в місті Куп’янськ російські загарбники нанесли ракетний удар по центральній міській лікарні. Попередньо комплексами с-300. Є пряме влучання в будівлю аптеки. Також пошкоджено інфекційного відділення лікарні. Жертв та постраждалих не виявлено", - повідомив Синєгубов.

За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, минулої доби загинула жінка 50 років. Деталі з’ясовуються.

Доповнення

На Харківщині є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, можливі перебої з електропостачанням.

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