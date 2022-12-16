рашисты нанесли ракетный удар по центральной городской больнице Купянска
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Российские захватчики нанесли ракетный удар по центральной городской больнице в Купянске в Харьковской области, в целом за прошедшие сутки обстреливали четыре района и Харьков, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Телеграм, пишет УНН.
Детали
За прошедшие сутки, по словам главы ОВА, враг нанес 2 ракетных удара по нежилым гражданским сооружениям Харькова. "Никаких военных объектов там не было. К счастью, обошлось без пострадавших", - указал он.
Также противник наносил удары с танков и артиллерии по населенным пунктам Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купанского районов. На Купянском направлении оккупанты обстреливали из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Ольшана, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Котляровка, Берестовое и Первомайское, отметил глава ОВА.
В селе Подолы Купянского района в результате обстрела горел частный дом на площади 60 кв. м.
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"Около 7 утра в городе Купянск российские захватчики нанесли ракетный удар по центральной городской больнице. Предварительно комплексами с-300. Есть прямое попадание в здание аптеки. Также повреждено инфекционное отделение больницы. Жертв и пострадавших не обнаружено", – сообщил Синегубов.
По данным областного центра экстренной медицинской помощи, за прошедшие сутки погибла женщина 50 лет. Детали выясняются.
Дополнение
В Харьковской области есть попадание в объекты критической инфраструктуры, возможны перебои с электроснабжением.