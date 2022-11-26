рашисти завдали авіаудару по Часовому Яру: троє людей поранені

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"Росіяни завдали авіаудару по Часовому Яру — троє людей зазнали поранень", - написав голова ОВА.

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За даними Кириленка, прямим влучаннями зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки, пошкоджено недобудову та склад.

"Не минає ні дня, щоб росіяни не вдарили по цивільних на Донеччині. Прилетіти може будь-куди і будь-коли. Залишатися в області — небезпечно! Евакуюйтесь!" - написав Кириленко.

Нагадаємо

Російські окупаційні війська 25 листопада завдали удару по Краматорську Донецька області. Внаслідок ворожої атаки зруйнована будівля медичної інфраструктури.