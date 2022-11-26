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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 31801 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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рашисти завдали авіаудару по Часовому Яру: троє людей поранені

рашисти завдали авіаудару по Часовому Яру: троє людей поранені

Київ • УНН

 • 809564 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Окупанти завдали авіаудару по Часовому Яру на Донеччині. Як повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, троє людей зазнали поранень, передає УНН.

Цитата

"Росіяни завдали авіаудару по Часовому Яру — троє людей зазнали поранень", - написав голова ОВА.

Деталі

За даними Кириленка, прямим влучаннями зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки, пошкоджено недобудову та склад.

"Не минає ні дня, щоб росіяни не вдарили по цивільних на Донеччині. Прилетіти може будь-куди і будь-коли. Залишатися в області — небезпечно! Евакуюйтесь!" - написав Кириленко.

Нагадаємо

Російські окупаційні війська 25 листопада завдали удару по Краматорську Донецька області. Внаслідок ворожої атаки зруйнована будівля медичної інфраструктури.

Українські Національні Новини

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