рашисты нанесли авиаудар по Часовому Яру: три человека ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Оккупанты нанесли авиаудар по Часовому Яру в Донецкой области. Как сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко, три человека получили ранения, передает УНН.
Цитата
"Россияне нанесли авиаудар по Часовому Яру — три человека получили ранения", - написал глава ОВА.
Детали
По данным Кириленко, прямым попаданием разрушен подъезд пятиэтажки, поврежден недострой и склад.
"Не проходит ни дня, чтобы россияне не ударили по гражданским на Донетчине. Прилететь может куда угодно и когда угодно. Остаться в области — опасно! Эвакуируйтесь!" – написал Кириленко.
Напомним
Российские оккупационные войска 25 ноября нанесли удар по Краматорску Донецкой области. В результате вражеской атаки разрушено здание медицинской инфраструктуры.