рашисты нанесли авиаудар по Часовому Яру: три человека ранены

Цитата

"Россияне нанесли авиаудар по Часовому Яру — три человека получили ранения", - написал глава ОВА.

Детали

По данным Кириленко, прямым попаданием разрушен подъезд пятиэтажки, поврежден недострой и склад.

"Не проходит ни дня, чтобы россияне не ударили по гражданским на Донетчине. Прилететь может куда угодно и когда угодно. Остаться в области — опасно! Эвакуируйтесь!" – написал Кириленко.

Напомним

Российские оккупационные войска 25 ноября нанесли удар по Краматорску Донецкой области. В результате вражеской атаки разрушено здание медицинской инфраструктуры.