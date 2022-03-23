Рашисти всю ніч обстрілювали Авдіївку: частина міста без електрики
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Російські окупанти завдали удари по Авдіївці та Мар’їнці. Частина Авдіївки залишилася без електрики, інформує УНН з посиланням на Донецьку ОДА.
Деталі
Наразі ЗСУ тримають оборону. Навколо Авдіївки всю ніч відбувалися обстріли. Частина міста без електрики. Зараз інформації про постраждалих немає.
Водночас повністю окуповано Волноваху, маріуполь у блокаді. До авіаударів та обстрілів з реактивної артилерії додалися удари з моря, з кораблів та з установок.
У місті залишаються люди. Виїзд з міста особистим транспортом дуже небезпечний через постійні бомбардування.
Додамо
Російські окупанти 22 березня вдарили по багатоповерхівці в Рубіжному на Луганщині. Снаряд розірвався на п’ятому поверсі. Рятувальники виявили тіла трьох загиблих, двоє з них діти.