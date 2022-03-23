Рашисты всю ночь обстреливали Авдеевку: часть города без электричества

Детали

Сейчас ВСУ держат оборону. Вокруг Авдеевки всю ночь происходили обстрелы. Часть города без электричества. Сейчас информации о пострадавших нет.

В то же время полностью оккупирована Волноваха, Мариуполь в блокаде. К авиаударам и обстрелам из реактивной артиллерии добавились удары с моря, с кораблей и с установок.

В городе остаются люди. Выезд из города на личном транспорте очень опасен из-за постоянных бомбардировок.

Добавим

Российские оккупанты 22 марта ударили по многоэтажке в Рубежном на Луганщине. Снаряд разорвался на пятом этаже. Спасатели обнаружили тела трех погибших, двое из них дети.



