рашисти вивезли зі Сватового окупаційну "адміністрацію" - Гайдай
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Російські загарбники вивезли зі Сватового Луганської області окупаційну адміністрацію "лнр" та їдуть на Луганськ. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.
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"Ми ще ближче до Сватового: окупанти вивезли з окупованого міста "ленерівську адміністрацію". Щури побігли, рашисти вже відчувають наближення ЗСУ, тож збирають награбоване та їдуть на Луганськ", - зазначив Гайдай.
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Він повідомив, що окупанти постійно обстрілюють населені пункти області, які нещодавно деокуповані, зокрема Невське і Макіївку.
"Невське, село, яке, в принципі не має ніяких штабів чи великого скупчення військових, але вони чудово розуміють, що там до 150 жителів знаходяться. Так туди, крім С-300, прилітають вже і "Шахеди". Достатньо потужно все обстрілюють, але нічого їм не вдається", - розповів очільник ОВА.
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У четвер, 22 грудня, Гайдай повідомив, що безпекова ситуація у деокупованому селі Невське складна.