рашисты вывезли из Сватового оккупационную "администрацию" - Гайдай

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"Мы еще ближе к Сватовому: оккупанты вывезли из оккупированного города "ленеровскую администрацию". Крысы побежали, рашисты уже чувствуют приближение ВСУ, поэтому собирают награбленное и едут на Луганск", - отметил Гайдай.

Детали

Он сообщил, что оккупанты постоянно обстреливают населенные пункты области, которые недавно деоккупированы, в частности Невское и Макеевку.

"Невское, село, которое, в принципе, не имеет никаких штабов или большого скопления военных, но они прекрасно понимают, что там до 150 жителей находятся. Так туда, кроме С-300, прилетают уже и "Шахеды". Достаточно мощно все обстреливают, но ничего им не удается", - рассказал глава ОВА.

Напомним

В четверг, 22 декабря, Гайдай сообщил, что ситуация безопасная в деоккупированном селе Невское сложная.