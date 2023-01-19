рашисти вдарили по житловому кварталу у центрі Херсона - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Центр Херсона знову під атакою російських окупантів, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у четвер, 19 січня, у Telegram, пише УНН.
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"рашисти цілеспрямовано вдарили по житловому кварталу міста з РСЗВ. Поруч немає жодного військового обʼєкта, лише житлові будинки та цивільна інфраструктура. Через атаку росіян сталася пожежа, а також залишилися нерозірвані боєприпаси", - повідомив Янушевич.
Деталі
За даними голови ОВА, наразі загоряння - ліквідовано, снаряди - прибрано.
Він додав, що комунальники допоможуть містянам ліквідувати наслідки російської атаки, зокрема, через вибиті вікна.
"Дивом обійшлось без постраждалих серед мирних херсонців", - наголосив голова ОВА.
Доповнення
19 січня частина Херсона залишилася без світла через російські удари.