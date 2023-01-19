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рашисти вдарили по житловому кварталу у центрі Херсона - голова ОВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Центр Херсона знову під атакою російських окупантів, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у четвер, 19 січня, у Telegram, пише УНН.

рашисти вдарили по житловому кварталу у центрі Херсона - голова ОВА

Цитата

"рашисти цілеспрямовано вдарили по житловому кварталу міста з РСЗВ. Поруч немає жодного військового обʼєкта, лише житлові будинки та цивільна інфраструктура. Через атаку росіян сталася пожежа, а також залишилися нерозірвані боєприпаси", - повідомив Янушевич.

Деталі

За даними голови ОВА, наразі загоряння - ліквідовано, снаряди - прибрано.

Він додав, що комунальники допоможуть містянам ліквідувати наслідки російської атаки, зокрема, через вибиті вікна.

"Дивом обійшлось без постраждалих серед мирних херсонців", - наголосив голова ОВА.

Доповнення

19 січня частина Херсона залишилася без світла через російські удари.

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