рашисти вдарили по житловому кварталу у центрі Херсона - голова ОВА

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"рашисти цілеспрямовано вдарили по житловому кварталу міста з РСЗВ. Поруч немає жодного військового обʼєкта, лише житлові будинки та цивільна інфраструктура. Через атаку росіян сталася пожежа, а також залишилися нерозірвані боєприпаси", - повідомив Янушевич.

Деталі

За даними голови ОВА, наразі загоряння - ліквідовано, снаряди - прибрано.

Він додав, що комунальники допоможуть містянам ліквідувати наслідки російської атаки, зокрема, через вибиті вікна.

"Дивом обійшлось без постраждалих серед мирних херсонців", - наголосив голова ОВА.

Доповнення

19 січня частина Херсона залишилася без світла через російські удари.