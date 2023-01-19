рашисты ударили по жилому кварталу в центре Херсона - глава ОВА

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"рашисты целенаправленно ударили по жилому кварталу города из РСЗО. Рядом нет ни одного военного объекта, только жилые дома и гражданская инфраструктура. Из-за атаки россиян произошел пожар, а также остались неразорвавшиеся боеприпасы", - сообщил Янушевич.

Детали

По данным главы ОВА, сейчас возгорание - ликвидировано, снаряды - убраны.

Он добавил, что коммунальщики помогут горожанам ликвидировать последствия российской атаки, в частности, из-за выбитых окон.

"Чудом обошлось без пострадавших среди мирных херсонцев", - отметил глава ОВА.

Дополнение

19 января часть Херсона осталась без света из-за российских ударов.