рашисты ударили по жилому кварталу в центре Херсона - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Центр Херсона снова под атакой российских оккупантов, сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в четверг, 19 января, в Telegram, пишет УНН.
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"рашисты целенаправленно ударили по жилому кварталу города из РСЗО. Рядом нет ни одного военного объекта, только жилые дома и гражданская инфраструктура. Из-за атаки россиян произошел пожар, а также остались неразорвавшиеся боеприпасы", - сообщил Янушевич.
Детали
По данным главы ОВА, сейчас возгорание - ликвидировано, снаряды - убраны.
Он добавил, что коммунальщики помогут горожанам ликвидировать последствия российской атаки, в частности, из-за выбитых окон.
"Чудом обошлось без пострадавших среди мирных херсонцев", - отметил глава ОВА.
Дополнение
19 января часть Херсона осталась без света из-за российских ударов.