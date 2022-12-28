рашисти вдарили по житловій багатоповерхівці в селі під Куп'янськом - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Російські війська сьогодні вдарили по житловій багатоповерхівці в селі Куп'янського району на Харківщині, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у середу, 28 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"Ворог не припиняє обстрілювати мирні населені пункти Харківщини в Куп'янському районі. Сьогодні приблизно об 11:30 ворожий снаряд влучив в житловий багатоквартирний будинок в селі Ківшарівка", - повідомив Синєгубов.
Деталі
Квартира зазнала значних руйнувань, вказав голова ОВА.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Доповнення
По Харкову вранці ворог завдав ракетний удар. Відомо про одного пораненого.