рашисти вдарили по житловій багатоповерхівці в селі під Куп'янськом - ОВА

Цитата

"Ворог не припиняє обстрілювати мирні населені пункти Харківщини в Куп'янському районі. Сьогодні приблизно об 11:30 ворожий снаряд влучив в житловий багатоквартирний будинок в селі Ківшарівка", - повідомив Синєгубов.

Деталі

Квартира зазнала значних руйнувань, вказав голова ОВА.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Доповнення

По Харкову вранці ворог завдав ракетний удар. Відомо про одного пораненого.