рашисты ударили по жилой многоэтажке в селе под Купянском - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Российские войска сегодня ударили по жилой многоэтажке в селе Купянского района Харьковской области, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в среду, 28 декабря, в Telegram, пишет УНН.
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"Враг не прекращает обстреливать мирные населенные пункты Харьковской области в Купянском районе. Сегодня примерно в 11:30 вражеский снаряд попал в жилой многоквартирный дом в селе Кившаровка", - сообщил Синегубов.
Детали
Квартира подверглась значительным разрушениям, указал глава ОВА.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Дополнение
По Харькову утром враг нанес ракетный удар. Известно об одном раненом.