Окупанти вдарили по Донеччині надзвуковими ракетами
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Армія рф за добу завдала ударів надзвуковими ракетами по 11 населених пунктах Донецької області. Зруйновано 43 цивільні об’єкти, переважна більшість яких – житлові будинки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство внутрішніх справ в Telegram.
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"Російські війська обстріляли населені пункти – Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Соледар Світлодарськ, Красногорівка, Удачне, Максимільянівка, Галицинівка, Миколаївка, Долинівка. Два авіаудари надзвуковими ракетами класу "повітря-земля" типу х-22 "Буря" ворог наніс по селу Миколаївка Покровського району. Щонайменше шість приватних будинків пошкоджено", - ідеться в повідомленні.
Деталі
Загалом окупанти пошкодили 43 цивільні об’єкти: 31 житловий будинок, адмінбудівлю Вуглегірської ТЕС, залізничне полотно, автомобіль "швидкої допомоги", лінії електропередач тощо. Внаслідок обстрілів без світла залишилися Бахмут і Красногорівка.
Поліція Донецької області та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) ККУ.
Нагадаємо
Російські окупанти вночі завдали авіаційні удари по Бахмуту та селу Удачне в Донецькій області – зруйновано півсотні будинків, область залишається без газу.
12 червня рашисти обстріляли місто Соледар на Донеччині. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще двоє - поранені.