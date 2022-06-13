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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 44291 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 91983 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 129616 перегляди

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1 квітня, 11:39 • 180957 перегляди

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1 квітня, 10:23 • 177473 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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1 квітня, 10:07 • 174285 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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1 квітня, 09:22 • 150398 перегляди

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1 квітня, 08:59 • 116231 перегляди

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Донеччина: вночі окупанти вдарили по Бахмуту, зруйновано півсотні будинків

Донеччина: вночі окупанти вдарили по Бахмуту, зруйновано півсотні будинків

Київ • УНН

 • 410309 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Російські окупанти вночі завдали авіаційні удари по Бахмуту та селу Удачне в Донецькій області – зруйновано півсотні будинків, область залишається без газу, передає УНН з посиланням на зведення ОВА.

Деталі

Тривають активні бойові дії поблизу Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки, Святогірська, Лиману.

Сьогодні вночі окупанти завдали авіаційні удари по Бахмуту та селу Удачне. Зруйновані та пошкоджені близько півсотні приватних будинків, два готелі, залізнична інфраструктура, об'єкти життєзабезпечення області (трансформаторні підстанції, електромережі).

Донецька область залишається без газу, частково – без електрики та води. Евакуація населення триває.

Доповнення

Вчора, 12 червня, рашисти обстріляли місто Соледар на Донеччині. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще двоє - поранені.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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