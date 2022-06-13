Донеччина: вночі окупанти вдарили по Бахмуту, зруйновано півсотні будинків

Деталі

Тривають активні бойові дії поблизу Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки, Святогірська, Лиману.

Сьогодні вночі окупанти завдали авіаційні удари по Бахмуту та селу Удачне. Зруйновані та пошкоджені близько півсотні приватних будинків, два готелі, залізнична інфраструктура, об'єкти життєзабезпечення області (трансформаторні підстанції, електромережі).

Донецька область залишається без газу, частково – без електрики та води. Евакуація населення триває.

Доповнення

Вчора, 12 червня, рашисти обстріляли місто Соледар на Донеччині. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще двоє - поранені.



