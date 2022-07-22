рашисти ударили по Слов'янську касетними боєприпасами: щонайменше троє людей поранено

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"Росіяни вкотре обстріляли житлові квартали міста. На даний час відомо про щонайменше трьох поранених людей, шість пошкоджених п'ятиповерхівок та кілька приватних будинків", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, обстріл міста окупанти здійснили касетними боєприпасами.

"Російська армія чинить злочини на українській землі, руйнуючи наші міста і селища, вбиваючи мирних людей. За все доведеться відповісти!" - резюмував голова ОВА.

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