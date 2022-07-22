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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 22467 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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рашисти ударили по Слов'янську касетними боєприпасами: щонайменше троє людей поранено

рашисти ударили по Слов'янську касетними боєприпасами: щонайменше троє людей поранено

Київ • УНН

 • 89885 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Росіяни вкотре обстріляли житлові квартали Слов'янська, попередньо, касетними боєприпасами. Як повідомив голова Донецької ОВА, відомо про щонайменше трьох поранених людей, передає УНН.

Цитата

"Росіяни вкотре обстріляли житлові квартали міста. На даний час відомо про щонайменше трьох поранених людей, шість пошкоджених п'ятиповерхівок та кілька приватних будинків", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, обстріл міста окупанти здійснили касетними боєприпасами.

"Російська армія чинить злочини на українській землі, руйнуючи наші міста і селища, вбиваючи мирних людей. За все доведеться відповісти!" - резюмував голова ОВА.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Словʼянському напрямку ворог обстрілював райони 18 населених пунктів - Генштаб

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