рашисты ударили по Славянску кассетными боеприпасами: по меньшей мере три человека ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Россияне в очередной раз обстреляли жилые кварталы Славянска, предварительно, кассетными боеприпасами. Как сообщил глава Донецкой ОВА, известно о по меньшей мере трех раненых людях, передает УНН.
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"Россияне в очередной раз обстреляли жилые кварталы города. В настоящее время известно о по меньшей мере трех раненых людях, шести поврежденных пятиэтажках и нескольких частных домах", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, обстрел города оккупанты произвели кассетными боеприпасами.
"Российская армия совершает преступления на украинской земле, разрушая наши города и поселки, убивая мирных людей. За все придется ответить!" – резюмировал председатель ОВА.
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