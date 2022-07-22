рашисты ударили по Славянску кассетными боеприпасами: по меньшей мере три человека ранены

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"Россияне в очередной раз обстреляли жилые кварталы города. В настоящее время известно о по меньшей мере трех раненых людях, шести поврежденных пятиэтажках и нескольких частных домах", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, обстрел города оккупанты произвели кассетными боеприпасами.

"Российская армия совершает преступления на украинской земле, разрушая наши города и поселки, убивая мирных людей. За все придется ответить!" – резюмировал председатель ОВА.

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