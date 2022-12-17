Рашисти протягом доби завдали п'ять ракетних ударів: під вогнем опинилась цивільна інфраструктура
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Протягом поточної доби противник завдав 5 ракетних ударів. Як повідомили у Генштабі, під вогонь, зокрема, потрапила цивільна інфраструктура міст Дружківка та Краматорськ Донецької області, передає УНН.
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За даними Генштабу, дві ракети типу “Онікс”, запущені з тимчасово окупованого Криму по Одеській області, успішно знищені силами протиповітряної оборони. Окрім того, окупанти здійснили понад 10 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ на різних напрямках і цивільній інфраструктурі Херсона.
Зберігається загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів на всій території України, йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 97 690 осіб, 2985 танків та сотень одиниць військової техніки.