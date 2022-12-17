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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 18798 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Рашисти протягом доби завдали п'ять ракетних ударів: під вогнем опинилась цивільна інфраструктура

Рашисти протягом доби завдали п'ять ракетних ударів: під вогнем опинилась цивільна інфраструктура

Київ • УНН

 • 626939 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Протягом поточної доби противник завдав 5 ракетних ударів. Як повідомили у Генштабі, під вогонь, зокрема, потрапила цивільна інфраструктура міст Дружківка та Краматорськ Донецької області, передає УНН.

Деталі

За даними Генштабу, дві ракети типу “Онікс”, запущені з тимчасово окупованого Криму по Одеській області, успішно знищені силами протиповітряної оборони. Окрім того, окупанти здійснили понад 10 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ на різних напрямках і цивільній інфраструктурі Херсона.

Зберігається загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів на всій території України, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 97 690 осіб, 2985 танків та сотень одиниць військової техніки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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