Рашисты в течение суток нанесли пять ракетных ударов: под огнем оказалась гражданская инфраструктура

Детали

По данным Генштаба, две ракеты типа “Оникс”, запущенные из временно оккупированного Крыма по Одесской области, успешно уничтожены силами противовоздушной обороны. Кроме того, оккупанты совершили более 10 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск на разных направлениях и гражданской инфраструктуре Херсона.

Сохраняется угроза вражеских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины, говорится в сообщении.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 97 690 человек, 2985 танков и сотен единиц военной техники.