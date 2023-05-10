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Рашисти планують "евакуювати" із ЗАЕС близько трьох тисяч працівників - Енергоатом

Рашисти планують "евакуювати" із ЗАЕС близько трьох тисяч працівників - Енергоатом

Київ • УНН

 • 934619 перегляди

КИЇВ. 10 травня. УНН. НАЕК "Енергоатом" заявляє, що російські окупанти планують евакуювати працівників Запорізької АЕС з Енергодара, пише УНН.

Цитата

"Отримано інформацію про підготовку російських окупантів до «евакуації» з міста-супутника Запорізької атомної електростанції близько 3100 людей. Насамперед йдеться про вивезення 2700 працівників станції, які підписали контракт із фейковим АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» або іншим підприємством Росатома, та членів їхніх родин", - вказали в Енергоатомі.

Деталі

При цьому НАЕК зауважили, що "працівникам ЗАЕС виїзд з міста рашисти заборонили майже від початку окупації". Також, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, як вказано, з Енергодара до ростовської області рф вже вивезли частину сімей запорізьких атомників.

"Таким чином, російські окупанти доводять свою неспроможність забезпечити експлуатацію Запорізької атомної електростанції, оскільки нині там катастрофічно бракує кваліфікованого персоналу. Навіть тих українських працівників, які, підписавши ганебні контракти, погодились співпрацювати з рашистами, найближчим часом збираються «евакуювати». І це загострить вже й наразі вкрай нагальне питання наявності достатньої кількості персоналу для забезпечення безпеки експлуатації АЕС навіть у поточному відключеному стані", - ідеться у заяві.

Водночас Енергоатом зі свого боку "вживає всіх можливих заходів щодо формування необхідної кількості фахівців, здатних забезпечити безпечну роботу станції в перший період після її деокупації", зазначили в НАЕК. "Така команда вахтовим методом формуватиметься із працівників ЗАЕС, які зараз перебувають на контрольованій Україною території, а також фахівців з інших атомних станцій", - сказано у заяві.

"Якомога швидша деокупація Запорізької АЕС, вигнання рашистів з Енергодару та передача контролю над станцією її законному українському оператору, Енергоатому, – це єдиний шлях припинення російського безладу на ЗАЕС та гарантування її подальшої безпеки. Ми до цього готові", - підсумували а Енергоатомі.

Нагадаємо

Генштаб повідомляв, що окупанти організували так звану "евакуацію" для сімей працівників ЗАЕС.

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