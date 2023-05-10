Генштаб: окупанти організували так звану "евакуацію" для сімей працівників ЗАЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. окупанти організували так звану "евакуацію" для членів сімей працівників Запорізької АЕС. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"У Енергодарі російські окупанти організували так звану "евакуацію" для членів сімей працівників Запорізької АЕС. При чому, співробітникам електростанції виїзд з міста заборонено", - зазначають у Генштабі.
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Повідомляється, що окупаційна так звана влада анонсувала евакуацію людей до Бердянська і Кирилівки на бази відпочинку та готелі. Однак, тих, хто погодився вивезли до ростовської області та розмістили у наметових містечках.
"Дещо інша ситуація склалась у Великій Білозерці. Минулого тижня більшість колаборантів залишили населений пункт на власних транспортних засобах у напрямку Криму", - зауважили у Генеральному штабі ЗСУ.
Нагадаємо
У Генштабі повідомляли, що окупанти вивозять награбоване майно українців в Крим.