Генштаб: оккупанты организовали так называемую "эвакуацию" для семей работников ЗАЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. оккупанты организовали так называемую "эвакуацию" для членов семей работников Запорожской АЭС. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"В Энергодаре российские оккупанты организовали так называемую "эвакуацию" для членов семей работников Запорожской АЭС. Причем, сотрудникам электростанции выезд из города запрещен", - отмечают в Генштабе.
Детали
Сообщается, что оккупационная так называемая власть анонсировала эвакуацию людей в Бердянск и Кирилловку на базы отдыха и гостиницы. Однако, тех, кто согласился вывезли в ростовскую область и разместили в палаточных городках.
"Несколько иная ситуация сложилась в Великой Белозерке. На прошлой неделе большинство коллаборационистов покинули населенный пункт на собственных транспортных средствах в направлении Крыма", - отметили в Генеральном штабе ВСУ.
Напомним
В Генштабе сообщали, что оккупанты вывозят награбленное имущество украинцев в Крым.