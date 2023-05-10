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Рашисты планируют "эвакуировать" с ЗАЭС около трех тысяч работников - Энергоатом

Рашисты планируют "эвакуировать" с ЗАЭС около трех тысяч работников - Энергоатом

Киев • УНН

 • 934617 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. НАЭК "Энергоатом" заявляет, что российские оккупанты планируют эвакуировать работников Запорожской АЭС из Энергодара, пишет УНН.

Цитата

"Получена информация о подготовке российских оккупантов к «эвакуации» из города-спутника Запорожской атомной электростанции около 3100 человек. Прежде всего речь идет о вывозе 2700 работников станции, которые подписали контракт с фейковым АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» или другим предприятием Росатома, и членов их семей", - указали в Энергоатоме.

Детали

При этом в НАЭК отметили, что "работникам ЗАЭС выезд из города рашисты запретили почти с начала оккупации". Также, по информации Генерального штаба ВСУ, как указано, из Энергодара в ростовскую область рф уже вывезли часть семей запорожских атомщиков.

"Таким образом, российские оккупанты доказывают свою несостоятельность обеспечить эксплуатацию Запорожской атомной электростанции, поскольку сейчас там катастрофически не хватает квалифицированного персонала. Даже тех украинских работников, которые, подписав позорные контракты, согласились сотрудничать с рашистами, в ближайшее время собираются «эвакуировать». И это обострит уже и сейчас крайне актуальный вопрос наличия достаточного количества персонала для обеспечения безопасности эксплуатации АЭС даже в текущем отключенном состоянии", - говорится в заявлении.

В то же время Энергоатом со своей стороны "принимает все возможные меры по формированию необходимого количества специалистов, способных обеспечить безопасную работу станции в первый период после ее деоккупации", отметили в НАЭК. "Такая команда вахтовым методом будет формироваться из работников ЗАЭС, которые сейчас находятся на контролируемой Украиной территории, а также специалистов из других атомных станций", - говорится в заявлении.

"Скорейшая деоккупация Запорожской АЭС, изгнание рашистов из Энергодара и передача контроля над станцией ее законному украинскому оператору, Энергоатому, – это единственный путь прекращения российского беспорядка на ЗАЭС и обеспечения ее дальнейшей безопасности. Мы к этому готовы", - подытожили в Энергоатоме.

Напомним

Генштаб сообщал, что оккупанты организовали так называемую "эвакуацию" для семей работников ЗАЭС.

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