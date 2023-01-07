Рашисти перетворили всю окуповану територію на в’язницю, а окремі населені пункти на тюремні камери - Федоров
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Майже місяць тому росіяни закрили виїзд з окупованих частин Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей у бік Запоріжжя. Про це в Telegram пише мер Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
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"Рашисти перетворили всю окуповану територію України на в’язницю, а окремі населені пункти на тюремні камери. Виїхати з окупації - як виграти в лотереї. За місяць з 4-х областей, де у мирний час проживало понад 9 мільйонів людей, до Запоріжжя вирвалося лише 4 людини", - зазначив чиновник.
В окремих населених пунктах Запорізької області введені цілодобові комендантські дні. Люди по декілька днів не можуть вийти з дому за продуктами і ліками, зазначив Федоров.
Окупанти змушують жителів оформити перепустки для переміщення між окупованими населеними пунктами. Збирають персональні дані і відстежують кожен крок.
"Пріоритетом є звільнення не тільки територій України, а і сотень тисяч українців, які стали в’язнями країни-терориста росії. Віримо: підтримка міжнародної спільноти з організації постійно діючого гуманітарного коридору допоможе визволити наших жителів з рашистської в’язниці", - додав він.
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У Запорізькій області окупанти заборонили виїзд з населених пунктів без "перепустки".