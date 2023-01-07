Рашисты превратили всю оккупированную территорию в тюрьму, а отдельные населенные пункты в тюремные камеры - Федоров

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"Рашисты превратили всю оккупированную территорию Украины в тюрьму, а отдельные населенные пункты в тюремные камеры. Уехать из оккупации - как выиграть в лотерее. За месяц из 4-х областей, где в мирное время проживало более 9 миллионов человек, в Запорожье вырвалось всего 4 человека", - отметил чиновник.

В отдельных населенных пунктах Запорожской области введены круглосуточные комендантские дни. Люди по несколько дней не могут выйти из дома за продуктами и лекарствами, отметил Федоров.

Оккупанты заставляют жителей оформить пропуска для перемещения между оккупированными населенными пунктами. Собирают персональные данные и отслеживают каждый шаг.

"Приоритетом является освобождение не только территорий Украины, а и сотен тысяч украинцев, которые стали узниками страны-террориста россии. Верим: поддержка международного сообщества по организации постоянно действующего гуманитарного коридора поможет освободить наших жителей из рашистской тюрьмы", - добавил он.

Ранее

В Запорожской области оккупанты запретили выезд из населенных пунктов без "пропуска".