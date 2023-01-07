Рашисты превратили всю оккупированную территорию в тюрьму, а отдельные населенные пункты в тюремные камеры - Федоров
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Почти месяц назад россияне закрыли выезд из оккупированных частей Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей в сторону Запорожья. Об этом в Telegram пишет мэр Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
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"Рашисты превратили всю оккупированную территорию Украины в тюрьму, а отдельные населенные пункты в тюремные камеры. Уехать из оккупации - как выиграть в лотерее. За месяц из 4-х областей, где в мирное время проживало более 9 миллионов человек, в Запорожье вырвалось всего 4 человека", - отметил чиновник.
В отдельных населенных пунктах Запорожской области введены круглосуточные комендантские дни. Люди по несколько дней не могут выйти из дома за продуктами и лекарствами, отметил Федоров.
Оккупанты заставляют жителей оформить пропуска для перемещения между оккупированными населенными пунктами. Собирают персональные данные и отслеживают каждый шаг.
"Приоритетом является освобождение не только территорий Украины, а и сотен тысяч украинцев, которые стали узниками страны-террориста россии. Верим: поддержка международного сообщества по организации постоянно действующего гуманитарного коридора поможет освободить наших жителей из рашистской тюрьмы", - добавил он.
Ранее
В Запорожской области оккупанты запретили выезд из населенных пунктов без "пропуска".