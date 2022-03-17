Рашисти обстріляли притулок для матерів з дітьми у Сєвєродонецьку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Російські окупанти обстріляли притулок для матерів із дітьми у Сєвєродонецьку. Про це інформує Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, пише УНН.
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“Російські звірі знову напали на дітей. У Сєвєродонецьку окупанти обстріляли притулок для матерів із дітьми. Мешканці та працівники закладу в безпеці”, - йдеться в повідомленні.
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Наголошується, що у цьому закладі від ворожих обстрілів переховувалися безліч мам з малюками. Безпечних місць на Луганщині більше немає.
Додамо
За добу ворог щонайменше 20 разів обстріляв житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури Луганської області, повідомили у Нацполіції. А з початку війни на Луганщині пошкоджено та зруйновано понад 500 об’єктів житлового фонду та інфраструктури.