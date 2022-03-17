Луганщина підрахувала руйнування з початку війни: понад 500 об’єктів житлового фонду та інфраструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. За добу ворог щонайменше 20 разів обстріляв житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури Луганської області, повідомили у Нацполіції. А з початку війни на Луганщині пошкоджено та зруйновано понад 500 об’єктів житлового фонду та інфраструктури, вказав голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, пише УНН.
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"Ми вимагаємо «режиму тиші», щоб врятувати область від гуманітарної катастрофи і відремонтувати комунікації. Загалом за час російського вторгнення на Луганщині пошкоджено та зруйновано понад 500 об’єктів житлового фонду та інфраструктури", - вказав Гайдай у Telegram.
Деталі
"Протягом доби 16 березня поліцією Луганщини зареєстровано 20 фактів обстрілів житлових будинків та об’єктів цивільної інфраструктури області. Внаслідок ворожих обстрілів є загиблі та поранені серед мирних мешканців", - йдеться у повідомленні поліції.
Також вказано, що внаслідок обстрілів пошкоджено чи зруйновано за добу 15 багатоквартирних та приватних будинків та будівля приватної фірми. У містах Рубіжне та Лисичанськ було пошкоджено газопроводи.
Зі слів голови ОДА, за учора вдалося повернути електропостачання в деякі населені пункти та відремонтувати газогін в Лисичанську – сьогодні в місті відбувається подача природного газу.
При цьому на сьогодні на Луганщині знеструмлені 38 населених пунктів – 26 повністю, 12 частково. "103 490 споживачів перебувають без електроенергії, відключено 661 трансформаторну підстанцію", - вказав Гайдай.
Також він повідомив, що російські окупанти беруть в полон мирних мешканців Луганщини. "Мішок на голову - так росіяни намагаються скорити наших людей. Щодня на окупованих територіях зникає безліч активістів з проукраїнською позицією. Їхня доля невідома. (...) Володимир Тюрін - заступник керівника Щастинської міської ВЦА зник 4 березня. Окупанти забрали його і вивезли в невідомому напрямку, зв‘язку з ним немає", - зазначив він.
Доповнення
Окупанти влаштували в Рубіжному пекло - вночі подекуди будинки палали цілими вулицями.