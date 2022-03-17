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Луганщина підрахувала руйнування з початку війни: понад 500 об’єктів житлового фонду та інфраструктури

Луганщина підрахувала руйнування з початку війни: понад 500 об’єктів житлового фонду та інфраструктури

Київ • УНН

 • 182433 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. За добу ворог щонайменше 20 разів обстріляв житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури Луганської області, повідомили у Нацполіції. А з початку війни на Луганщині пошкоджено та зруйновано понад 500 об’єктів житлового фонду та інфраструктури, вказав голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, пише УНН.

Цитата

"Ми вимагаємо «режиму тиші», щоб врятувати область від гуманітарної катастрофи і відремонтувати комунікації. Загалом за час російського вторгнення на Луганщині пошкоджено та зруйновано понад 500 об’єктів житлового фонду та інфраструктури", - вказав Гайдай у Telegram.

Деталі

"Протягом доби 16 березня поліцією Луганщини зареєстровано 20 фактів обстрілів житлових будинків та об’єктів цивільної інфраструктури області. Внаслідок ворожих обстрілів є загиблі та поранені серед мирних мешканців", - йдеться у повідомленні поліції.

Також вказано, що внаслідок обстрілів пошкоджено чи зруйновано за добу 15 багатоквартирних та приватних будинків та будівля приватної фірми. У містах Рубіжне та Лисичанськ було пошкоджено газопроводи.

Зі слів голови ОДА, за учора вдалося повернути електропостачання в деякі населені пункти та відремонтувати газогін в Лисичанську – сьогодні в місті відбувається подача природного газу.

При цьому на сьогодні на Луганщині знеструмлені 38 населених пунктів – 26 повністю, 12 частково. "103 490 споживачів перебувають без електроенергії, відключено 661 трансформаторну підстанцію", - вказав Гайдай.

Також він повідомив, що російські окупанти беруть в полон мирних мешканців Луганщини. "Мішок на голову - так росіяни намагаються скорити наших людей. Щодня на окупованих територіях зникає безліч активістів з проукраїнською позицією. Їхня доля невідома. (...) Володимир Тюрін - заступник керівника Щастинської міської ВЦА зник 4 березня. Окупанти забрали його і вивезли в невідомому напрямку, зв‘язку з ним немає", - зазначив він.

Доповнення

Окупанти влаштували в Рубіжному пекло - вночі подекуди будинки палали цілими вулицями.

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