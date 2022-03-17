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Окупанти влаштували в Рубіжному пекло: подекуди будинки палали цілими вулицями

Окупанти влаштували в Рубіжному пекло: подекуди будинки палали цілими вулицями

Київ • УНН

 • 234220 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Російські окупанти влаштували в Рубіжному Луганської області пекло. Обстріли тривали всю ніч, пошкоджено щонайменше 27 будинків. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише УНН.

Цитата

“Росіяни у ніч із 16 на 17 березня влаштували в Рубіжному пекло, обстріли тривали всю ніч. У місті внаслідок російських обстрілів палали щонайменше 27 будинків, подекуди цілими вулицями”, - зазначив Гайдай.

Деталі

За словами голови ОДА, ще мінімум п’ять займань сталися у Попасній, одне – в Сєвєродонецьку. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Гайдай зазначив, у містян та селян гинуть рідні, горять домівки.

“Утім, російська армія продовжує цілеспрямовано обстрілювати мирних жителів, яким навіть не дають можливості безпечно виїхати. Днями ми бачили, як було відкрито вогонь по автобусах з біженцями в Рубіжному, вчора – у напрямку з Маріуполя. Ледве вдалося вивезти жінок та дітей з Попасної. Росіяни лишають можливості залишатися вдома, бо людям вже немає, де жити, не дають людям убезпечити себе. Але ми щодня намагаємося евакуювати якомога більше жителів області. Збройні сили України, у свою чергу, роблять все можливе аби втримати оборону”, - розповів голова ОДА.

Доповнення

Гайдай повідомляв, що з Рубіжного щодня в середньому вивозять 500 людей з міста.

Українські Національні Новини

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