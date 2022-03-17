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Оккупанты устроили в Рубежном ад: местами дома пылали целыми улицами

Киев • УНН

 • 234219 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Российские оккупанты устроили в Рубежном Луганской области ад. Обстрелы продолжались всю ночь, повреждены по меньшей мере 27 домов. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пишет УНН.

Цитата

“Россияне в ночь с 16 на 17 марта устроили в Рубежном ад, обстрелы продолжались всю ночь. В городе в результате российских обстрелов пылали по меньшей мере 27 домов, местами целыми улицами”, - отметил Гайдай.

Детали

По словам председателя ОГА, еще минимум пять возгораний произошли в Попасной, одно - в Северодонецке. Информация о пострадавших уточняется.

Гайдай отметил, у горожан и селян гибнут родные, горят дома.

"Впрочем, российская армия продолжает целенаправленно обстреливать мирных жителей, которым даже не дают возможности безопасно выехать. На днях мы видели, как был открыт огонь по автобусам с беженцами в Рубежном, вчера - по направлению из Мариуполя. Едва удалось вывезти женщин и детей из Попасной. Россияне лишают возможности оставаться дома, потому что людям уже нет, где жить, не дают людям обезопасить себя. Но мы ежедневно стараемся эвакуировать как можно больше жителей области. Вооруженные силы Украины, в свою очередь, делают все возможное, чтобы удержать оборону”, - рассказал председатель ОГА.

Дополнение

Гайдай сообщал, что из Рубежного ежедневно в среднем вывозят 500 людей из города.

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