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Луганская область подсчитала разрушения с начала войны: более 500 объектов жилого фонда и инфраструктуры

Киев • УНН

 • 182427 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. За сутки враг не менее 20 раз обстрелял жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры Луганской области, сообщили в Нацполиции. А с начала войны в Луганской области повреждено и разрушено более 500 объектов жилого фонда и инфраструктуры, указал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, пишет УНН.

Цитата

"Мы требуем "режима тишины", чтобы спасти область от гуманитарной катастрофы и отремонтировать коммуникации. Всего за время российского вторжения в Луганской области повреждено и разрушено более 500 объектов жилого фонда и инфраструктуры", - указал Гайдай в Telegram.

Детали

"В течение суток 16 марта полицией Луганской области зарегистрировано 20 фактов обстрелов жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры области. В результате вражеских обстрелов есть погибшие и раненые среди мирных жителей", - говорится в сообщении полиции.

Также указано, что в результате обстрелов повреждены или разрушены за сутки 15 многоквартирных и частных домов и здание частной фирмы. В городах Рубежное и Лисичанск были повреждены газопроводы.

По словам главы ОГА, за вчера удалось вернуть электроснабжение в некоторые населенные пункты и отремонтировать газопровод в Лисичанске - сегодня в городе есть подача природного газа.

При этом на сегодня в Луганской области обесточены 38 населенных пунктов - 26 полностью и 12 частично. "103 490 потребителей находятся без электроэнергии, отключено 661 трансформаторную подстанцию", - указал Гайдай.

Также он сообщил, что российские оккупанты берут в плен мирных жителей Луганской области. "Мешок на голову - так россияне пытаются покорить наших людей. Ежедневно на оккупированных территориях исчезает множество активистов с проукраинской позицией. Их судьба неизвестна. (....) Владимир Тюрин - заместитель руководителя Счастьинской городской ВЦА пропал 4 марта. Оккупанты забрали его и вывезли в неизвестном направлении, связи с ним нет", - отметил он.

Дополнение

Оккупанты устроили в Рубежном ад - ночью местами дома горели целыми улицами.

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