Рашисты обстреляли приют для матерей с детьми в Северодонецке

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“Русские звери снова напали на детей. В Северодонецке оккупанты обстреляли приют для матерей с детьми. Жители и работники заведения в безопасности”, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в этом заведении от вражеских обстрелов прятались множество мам с малышами. Безопасных мест в Луганской области больше нет.

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За сутки враг по меньшей мере 20 раз обстрелял жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры Луганской области, сообщили в Нацполиции. А с начала войны в Луганской области повреждено и разрушено более 500 объектов жилого фонда и инфраструктуры.