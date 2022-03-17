Рашисты обстреляли приют для матерей с детьми в Северодонецке
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Русские оккупанты обстреляли приют для матерей с детьми в Северодонецке. Об этом информирует председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, пишет УНН.
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“Русские звери снова напали на детей. В Северодонецке оккупанты обстреляли приют для матерей с детьми. Жители и работники заведения в безопасности”, - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что в этом заведении от вражеских обстрелов прятались множество мам с малышами. Безопасных мест в Луганской области больше нет.
Добавим
За сутки враг по меньшей мере 20 раз обстрелял жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры Луганской области, сообщили в Нацполиции. А с начала войны в Луганской области повреждено и разрушено более 500 объектов жилого фонда и инфраструктуры.