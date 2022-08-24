Рашисти обстріляли Миколаїв: міський голова повідомляє про пожежу за межами міста

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"Після обстрілів близько 17:30 виникла пожежа за межами міста. Наразі там працюють рятувальники, тому всі подробиці потім", - написав Сєнкевич.

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Сьогодні Україна відзначає День незалежності і саме у цей день рф вирішила активувати обстріли. Раніше голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій підтвердив "прильоти" ворожих ракет і закликав людей залишатись в укриттях.