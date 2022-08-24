Залишайтеся в укриттях: у Хмельницькій ОВА підтвердили "прильоти" ворожих ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій підтвердив "прильоти" ворожих ракет і закликав людей залишатись в укриттях, передає УНН.
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"Маємо прильоти ворожих ракет в Хмельницькій області. Деталі згодом. Залишайтеся в укриттях!" - написав Гамалій.
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