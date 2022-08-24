Оставайтесь в укрытиях: в Хмельницкой ОВА подтвердили "прилеты" вражеских ракет

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"Имеем прилеты вражеских ракет в Хмельницкой области. Детали со временем. Оставайтесь в укрытиях!" – написал Гамалий.

Ранее

В Хмельницкой области раздались взрывы. В соцсетях сообщают о "прилетах" в Шепетовке.

Добавим, что почти по всей территории Украины раздается воздушная тревога.