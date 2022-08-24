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День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
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Рашисты обстреляли Николаев: городской голова сообщает о пожаре за пределами города

Киев • УНН

 • 199701 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Российские оккупанты снова обстреляли Николаев. Как сообщил городской голова Александр Сенкевич, после обстрелов возник пожар за пределами города, передает УНН.

Рашисты обстреляли Николаев: городской голова сообщает о пожаре за пределами города

Цитата

"После обстрелов около 17:30 возник пожар за пределами города. Сейчас там работают спасатели, поэтому все подробности потом", – написал Сенкевич.

Добавим

Сегодня Украина отмечает День независимости и именно в этот день россия решила активировать обстрелы. Ранее глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий подтвердил "прилеты" вражеских ракет и призвал людей оставаться в укрытиях.

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