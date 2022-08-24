Рашисты обстреляли Николаев: городской голова сообщает о пожаре за пределами города

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"После обстрелов около 17:30 возник пожар за пределами города. Сейчас там работают спасатели, поэтому все подробности потом", – написал Сенкевич.

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Сегодня Украина отмечает День независимости и именно в этот день россия решила активировать обстрелы. Ранее глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий подтвердил "прилеты" вражеских ракет и призвал людей оставаться в укрытиях.