Рашисты обстреляли Николаев: городской голова сообщает о пожаре за пределами города
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Российские оккупанты снова обстреляли Николаев. Как сообщил городской голова Александр Сенкевич, после обстрелов возник пожар за пределами города, передает УНН.
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"После обстрелов около 17:30 возник пожар за пределами города. Сейчас там работают спасатели, поэтому все подробности потом", – написал Сенкевич.
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Сегодня Украина отмечает День независимости и именно в этот день россия решила активировать обстрелы. Ранее глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий подтвердил "прилеты" вражеских ракет и призвал людей оставаться в укрытиях.