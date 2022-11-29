Рашисти обстріляли громаду на Сумщині: на двох вулицях було 30 "прильотів"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Російські війська зі ствольної артилерії обстріляли Ворожбянську громаду на Сумщині. Як повідомив голова ОВА Дмитро Живицький, пошкоджені щонайменше 6 будинків, передає УНН.
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"По обіді російські війська зі ствольної артилерії обстріляли Ворожбянську громаду. 30 "прильотів" було на двох вулицях. Снаряди розривалися на подвір’ях, біля осель", - написав Живицький у Telegram.
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За словами голови ОВА, пошкоджені щонайменше 6 будинків місцевих мешканців. Ще чотири - мають значні руйнування. У деяких немає стін та дахів.
"Люди встигли сховатися в укриття", - резюмував Живицький.
Раніше
Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що російські окупанти протягом 28 листопада випустили по прикордонню 129 мін, снарядів та іншої вибухівки. Ворогом обстріляні Середино-Будська, Дружбівська, Шалигинська та Глухівська громади.