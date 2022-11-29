Рашисты обстреляли громаду в Сумской области: на двух улицах было 30 "прилетов"

Цитата

"После обеда российские войска из ствольной артиллерии обстреляли Ворожбянскую громаду. 30 "прилетов" было на двух улицах. Снаряды разрывались во дворах, у домов", - написал Живицкий в Telegram.

Добавим

По словам главы ОВА, повреждены по меньшей мере 6 домов местных жителей. Еще четыре – имеют значительные разрушения. У некоторых нет стен и крыш.

"Люди успели спрятаться в укрытие", - резюмировал Живицкий.

Ранее

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что российские оккупанты в течение 28 ноября выпустили по приграничью 129 мин, снарядов и другой взрывчатки. Врагом обстреляны Середино-Будская, Дружбовская, Шалыгинская и Глуховская громады.