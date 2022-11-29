Рашисты обстреляли громаду в Сумской области: на двух улицах было 30 "прилетов"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Российские войска из ствольной артиллерии обстреляли Ворожбянскую громаду на Сумщине. Как сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, повреждены по меньшей мере 6 домов, передает УНН.
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"После обеда российские войска из ствольной артиллерии обстреляли Ворожбянскую громаду. 30 "прилетов" было на двух улицах. Снаряды разрывались во дворах, у домов", - написал Живицкий в Telegram.
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По словам главы ОВА, повреждены по меньшей мере 6 домов местных жителей. Еще четыре – имеют значительные разрушения. У некоторых нет стен и крыш.
"Люди успели спрятаться в укрытие", - резюмировал Живицкий.
Ранее
Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что российские оккупанты в течение 28 ноября выпустили по приграничью 129 мин, снарядов и другой взрывчатки. Врагом обстреляны Середино-Будская, Дружбовская, Шалыгинская и Глуховская громады.