Рашисти з мінометів та артилерії обстріляли Сумщину: влучили у ферму
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Сьогодні вранці російські окупанти з мінометів та артилерії обстріляли Миропільську громаду Сумської області – снаряди влучили у ферму. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
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"Близько пів на шосту ранку росіяни відкрили масований вогонь з мінометів та ствольної артилерії по нашій Миропільській громаді. Понад 50 прильотів. Ворожі снаряди потрапили у місцеву ферму, вирує пожежа. Дані щодо постраждалих та інших руйнувань уточнюються", – повідомив Живицький.
Вчорашні обстріли Сумщини
У Середино-Будській громаді вчора до 20:30 тривав артобстріл, майже 50 прильотів – пошкоджені приватні будинки, лінії електропередач, двоє людей поранені, один загинув.
У Білопільській громаді майже о дев'ятій вечора закінчився артобстріл, 13 прильотів – пошкоджені мережі.
Нагадаємо
30 липня російські загарбники обстріляли територію Сумської області п'ять разів – було понад 80 прильотів.