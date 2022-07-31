Рашисти з мінометів та артилерії обстріляли Сумщину: влучили у ферму

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"Близько пів на шосту ранку росіяни відкрили масований вогонь з мінометів та ствольної артилерії по нашій Миропільській громаді. Понад 50 прильотів. Ворожі снаряди потрапили у місцеву ферму, вирує пожежа. Дані щодо постраждалих та інших руйнувань уточнюються", – повідомив Живицький.

Вчорашні обстріли Сумщини

У Середино-Будській громаді вчора до 20:30 тривав артобстріл, майже 50 прильотів – пошкоджені приватні будинки, лінії електропередач, двоє людей поранені, один загинув.

У Білопільській громаді майже о дев'ятій вечора закінчився артобстріл, 13 прильотів – пошкоджені мережі.

Нагадаємо

30 липня російські загарбники обстріляли територію Сумської області п'ять разів – було понад 80 прильотів.