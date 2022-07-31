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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 22003 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Рашисти з мінометів та артилерії обстріляли Сумщину: влучили у ферму

Рашисти з мінометів та артилерії обстріляли Сумщину: влучили у ферму

Київ • УНН

 • 144992 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. Сьогодні вранці російські окупанти з мінометів та артилерії обстріляли Миропільську громаду Сумської області – снаряди влучили у ферму. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.

Цитата

"Близько пів на шосту ранку росіяни відкрили масований вогонь з мінометів та ствольної артилерії по нашій Миропільській громаді. Понад 50 прильотів. Ворожі снаряди потрапили у місцеву ферму, вирує пожежа. Дані щодо постраждалих та інших руйнувань уточнюються", – повідомив Живицький.

Вчорашні обстріли Сумщини

У Середино-Будській громаді вчора до 20:30 тривав артобстріл, майже 50 прильотів – пошкоджені приватні будинки, лінії електропередач, двоє людей поранені, один загинув.

У Білопільській громаді майже о дев'ятій вечора закінчився артобстріл, 13 прильотів – пошкоджені мережі.

Нагадаємо

30 липня російські загарбники обстріляли територію Сумської області п'ять разів – було понад 80 прильотів.

Українські Національні Новини

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