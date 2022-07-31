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Рашисты из минометов и артиллерии обстреляли Сумскую область: попали в ферму

Рашисты из минометов и артиллерии обстреляли Сумскую область: попали в ферму

Киев • УНН

 • 144992 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Сегодня утром российские оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли Миропольскую громаду Сумской области – снаряды попали в ферму. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.

Цитата

"Около полушестого утра россияне открыли массированный огонь из минометов и ствольной артиллерии по нашей Миропольской громаде. Более 50 прилетов. Вражеские снаряды попали в местную ферму, бурлит пожар. Данные относительно пострадавших и других разрушений уточняются", – сообщил Живицкий.

Вчерашние обстрелы Сумской области

В Середино-Будской громаде вчера до 20:30 продолжался артобстрел, почти 50 прилетов – повреждены частные дома, линии электропередач, два человека ранены, один погиб.

В Белопольской громаде почти в девять вечера закончился артобстрел, 13 прилетов – повреждены сети.

Напомним

30 июля российские захватчики обстреляли территорию Сумской области пять раз – было более 80 прилетов.

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