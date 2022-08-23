рашисти накопичують сили на Запорізькій АЕС - Енергоатом
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Російські окупанти накопичують техніку на території Запорізької АЕС та збільшили кількість військових на станції, повідомили в Енергоатомі, пише УНН.
Цитата
"Вчора, 22 серпня 2022 року, до ремонтної зони станції окупанти додатково завезли два БТР та шiсть спецвантажiвок", - повідомили в Енергоатомі у Telegram.
Деталі
За даними Енергоатому, загалом на території станції тепер дислоковано понад 40 одиниць військової техніки. "Біля першого енергоблоку розташовані 16 військових машин, біля другого – сім. Ще 12 одиниць техніки окупанти загнали під естакаду", - вказали у компанії.
"Крім того, рашисти поповнили свої ряди і чималою кількістю «міцних» оркiв, дехто з них – у масках", - повідомили в Енергоатомі.
Доповнення
В Енергоатомі зазначали, що періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами з РСЗВ спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.