рашисты накапливают силы на Запорожской АЭС - Энергоатом

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"Вчера, 22 августа 2022 года, в ремонтную зону станции оккупанты дополнительно завезли два БТР и шесть спецгрузовиков", - сообщили в Энергоатоме в Telegram.

Детали

По данным Энергоатома, всего на территории станции теперь дислоцировано более 40 единиц военной техники. "У первого энергоблока расположены 16 военных машин, у второго – семь. Еще 12 единиц техники оккупанты загнали под эстакаду", - указали в компании.

"Кроме того, рашисты пополнили свои ряды и немалым количеством «крепких» орков, некоторые из них – в масках", - сообщили в Энергоатоме.

Дополнение

В Энергоатоме отмечали, что периодические обстрелы ЗАЭС российскими войсками из РСЗО повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.