Рашисти хочуть зачистити окуповані території від непідконтрольних кремлю церков - Спротив
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Російські загарбники хочуть зачистити тимчасово окуповані території від непідконтрольних кремлю церков, повідомили у Центрі національного спротиву, пише УНН.
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"Росіяни почали займатись “інтеграцією” церков на тимчасово окупованих територіях, у межах якої в регіоні залишаться лише підконтрольні кремлю церкви", - зазначають у ЦНС.
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Як повідомляється, на ТОТ почала діяти відповідна програма “сприяння релігійним організаціям в інтеграції до російського соціокультурного простору”. Нею займається ГО “російська асоціація захисту релігійної свободи”, яка фінансується за рахунок грантів президента рф, вказали у ЦНС.
"Фактично, організація займається ревізією майна інших конфесій аби надалі знищити всі протестантські рухи, помісну православну церкву України та мусульманські осередки, які не підконтрольні духовному управлінню мусульман рф. Аналогічну політику москва вже відпрацювала свого часу в Криму", - зазначають у Центрі спротиву.
Нагадаємо
У листопаді окупанти відрапортували про грабунок церкви ПЦУ в Енергодарі.