Рашисты хотят зачистить оккупированные территории от неподконтрольных кремлю церквей - Сопротивление

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Киев • УНН

 • 236798 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Российские захватчики хотят зачистить временно оккупированные территории от неподконтрольных кремлю церквей, сообщили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.

Цитата

"Россияне начали заниматься “интеграцией” церквей на временно оккупированных территориях, в рамках которой в регионе останутся только подконтрольные кремлю церкви", - отмечают в ЦНС.

Детали

Как сообщается, на ВОТ начала действовать соответствующая программа “содействия религиозным организациям в интеграции в российское социокультурное пространство”. Ею занимается ОО “российская ассоциация защиты религиозной свободы”, которая финансируется за счет грантов президента рф, указали в ЦНС.

"Фактически, организация занимается ревизией имущества других конфессий, чтобы в дальнейшем уничтожить все протестантские движения, поместную православную церковь Украины и мусульманские ячейки, которые не подконтрольны духовному управлению мусульман россии. Аналогичную политику москва уже отработала в свое время в Крыму", - отмечают в Центре сопротивления.

Напомним

В ноябре оккупанты отрапортовали о грабеже церкви ПЦУ в Энергодаре.

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