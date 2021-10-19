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Ранок у Києві розпочався із заторів: де ускладнено рух

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Станом на ранок вівторка, 19 жовтня, на кількох вулицях і проспектах Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Деталі

Так, на правому березі затори утворилися на проспектах Повітрофлотському, Валерія Лобановського, Перемоги, Леся Курбаса, Степана Бандери, Голосіївському, Любомира Гузара.

Також рух ускладнено вулицями Вадима Гетьмана, Гарматною, Сім’ї Сосніних, Паньківською, Жилянською, Саксаганського, Сім’ї Ідзиковських, Щусєва, Кирилівською та на бульварі Вацлава Ґавела.

Тим часом, на лівому березі рух ускладнено на проспектах Броварському, Миколи Бажана, Романа Шухевича, Соборності, Юрія Гагаріна. Також затори утворилися на вулицях Теодора Драйзера, Оноре де Бальзака, Кіото, Братиславській, Миропільській, Шолом-Алейхема, Попудренка, Андрія Малишка.

Рух на мостах: затори утворилися на Північному, Патона, Дарницькому. На мостах Метро та Південному рух вільний.

Доповнення

У Києві за минулі вихідні, 14-17 жовтня, сталося 350 дорожньо-транспортних пригод.

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