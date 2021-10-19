Утро в Киеве началось с пробок: где затруднено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. По состоянию на утро вторника, 19 октября, на нескольких улицах и проспектах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
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Так, на правом берегу пробки образовались на проспектах Воздухофлотском, Валерия Лобановского, Победы, Леся Курбаса, Степана Бандеры, Голосеевском, Любомира Гузара.
Также движение затруднено по улицам Вадима Гетьмана, Гарматной, Семьи Сосниных, Паньковской, Жилянской, Саксаганского, Семьи Идзиковских, Щусева, Кирилловской и на бульваре Вацлава Гавела.
Между тем, на левом берегу движение затруднено на проспектах Броварском, Бажана, Романа Шухевича, Соборности, Юрия Гагарина. Также пробки образовались на улицах Теодора Драйзера, Оноре де Бальзака, Киото, Братиславской, Миропольской, Шолом-Алейхема, Попудренко, Андрея Малышко.
Движение на мостах: пробки образовались на Северном, Патона, Дарницком. На мостах Метро и Южном движение свободное.
Дополнение
В Киеве за минувшие выходные, 14-17 октября, произошло 350 дорожно-транспортных происшествий.