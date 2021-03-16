Ранок у Києві розпочався із заторів: де ускладнено рух

Деталі

Рух на всіх мостах, а саме — Північному, Південному, Дарницькому, Патона та Метро, ускладнено в напрямку правого берега.

На правому березі Києва частково ускладнено рух вулицями Набережно-Хрещатицька, Глибочицька, Юрія Іллєнка, Січових Стрільців, Володимирським узвозом, вулицями Богатирська, Олени Теліги.

Невеликі затори помітні на проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, вулицях Вадима Гетьмана, Борщагівська, проспекті Валерія Лобановського.

На лівому березі ускладнення руху помітні у бік правого берега проспектами Миколи Бажана, Соборності, Романа Шухевича та Броварським проспектом, Дарницьким шосе.

Затори утворились на вулиці Центральній, Бориспільському шосе, проспекті Визволителів, вулиці Миропільській, бульварі Перова.

Доповнення

За прогнозами синоптиків, 16 березня вночі у західній частині, Вінницькій, Житомирській та Одеській областях, вдень у південних, більшості центральних, північних, Хмельницькій та Чернівецькій областях помірний мокрий сніг та дощ; на решті території без істотних опадів. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла.