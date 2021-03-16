Утро в Киеве началось с пробок: где затруднено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. По состоянию на 8:15 вторника, 16 марта, на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Движение на всех мостах, а именно - Северном, Южном, Дарницком, Патона и Метро, затруднено в направлении правого берега.
На правом берегу Киева частично затруднено движение по улицам Крещатик, Глубочицкая, Юрия Ильенко, Сечевых Стрельцов, Владимирским спуском, улицами Богатырская, Елены Телиги.
Небольшие пробки заметны на проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, улицах Вадима Гетьмана, Борщаговская, проспекте Валерия Лобановского.
На левом берегу осложнения движения заметны в сторону правого берега проспектами Николая Бажана, Соборности, Романа Шухевича и Броварским проспектом, Дарницким шоссе.
Пробки образовались на улице Центральной, Бориспольском шоссе, проспекте Освободителей, улице Миропольской, бульваре Перова.
Дополнение
По прогнозам синоптиков, 16 марта ночью в западной части, Винницкой, Житомирской и Одесской областях, днем в южных, большинстве центральных, северных, Хмельницкой и Черновицкой областях умеренный мокрый снег и дождь; на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла.