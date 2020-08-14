Ранок п'ятниці: у Києві ускладнення руху транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У столиці, станом на 8:10 помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, затори утворилися на проспекті Перемоги, вулиці Олени Теліги, проспектах Степана Бандери, Валерія Лобановського, на вулицях Жилянській, Борщагівській.
Також водіям варто врахувати перекритий рух на проспектах Леся Курбаса та Любомира Гузара.
Окрім того, ускладнено рух вулицями Набережне шосе, Павла Скоропадського, Кирилівською, Юрія Іллєнка та на бульварі Тараса Шевченка.
На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна, проспектах Визволителів, Петра Григоренка, Миколи Бажана та на Дарницькому шосе.
На київських мостах майже не спостерігаються затори, за виключенням Дарницького мосту та мосту Метро. Невеличке ускладнення руху помітне на Південному та Північному мостах.
Нагадаємо, у Києві через високу температуру повітря обмежили в’їзд великогабаритного транспорту.