Утро пятницы: в Киеве осложнения движения транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В столице, по состоянию на 8:10 заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, пробки образовались на проспекте Победы, улице Елены Телиги, проспектах Степана Бандеры, Валерия Лобановского, на улицах Жилянской, Борщаговской.
Также водителям следует учесть перекрытое движение на проспектах Леся Курбаса и Любомира Гузара.
Кроме того, затруднено движение по улицам Набережное шоссе, Павла Скоропадского, Кирилловской, Юрия Ильенко и на бульваре Тараса Шевченко.
На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина, проспектах Освободителей, Петра Григоренко, Бажана и на Дарницком шоссе.
На киевских мостах почти не наблюдаются пробки, за исключением Дарницкого моста и моста Метро. Небольшие осложнения движения заметны на Южном и Северном мостах.
Напомним, в Киеве из-за высокой температуры воздуха ограничили въезд крупногабаритного транспорта.