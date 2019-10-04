Ранок п'ятниці: у Києві ускладнення руху транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтень. УНН. Станом на 8:15 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Затори утворилися на проспекті Леся Курбаса та на вулицях Сім’ї Сосніних, В’ячеслава Чорновола, Васильківській. Рух ускладнено проспектом Валерія Лобановського, Степана Бандери, Голосіївським.
Також водіям варто врахувати перекритий рух на вулицях Олександра Довженка, Вадима Гетьмана.
Окрім того, ускладнено рух Повітрофлотським проспектом, бульваром Тараса Шевченка, вулицями Саксаганського та Жилянською, вулицями Юрія Іллєнка, Генерала Наумова, Набережно-Хрещатицькою, Набережно-Рибальською.
На лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на проспектах Соборності та Миколи Бажана, Броварському проспекті, проспектах Юрія Гагаріна та Генерала Ватутіна.
Рух на мостах - Дарницькому, Південному, Північному, Патона - ускладнено в напрямку правого берега. Мостом Метро можна проїхати вільно.
Нагадаємо, 4 жовтня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,88 грн/дол.