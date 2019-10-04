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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 12498 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,88 грн/долар

Київ • УНН

 • 13897 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. На 4 жовтня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,88 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,88 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 4 жовтня встановлені на такому рівні:

24.877122 грн за долар;

27.242936 грн за євро;

0.381950 грн за російський рубль;

30.682438 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 3 жовтня курс усіх зазначених валют зріс.

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